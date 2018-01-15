Под Екатеринбургом в массовой аварии разбились два тягача и легковушка

На трассе Полевской — Челябинск в нескольких километрах от нефтебазы произошла массовая авария с участием двух тягачей и легкового автомобиля, со ссылкой на очевидцев ДТП пишет Znak.com. По словам свидетелей аварии, столкновение машин было настолько сильным, что один тягач и легковушка улетели в кювет. Также очевидцы отметили, что рядом с местом столкновения была одна машина сотрудников ДПС, но само место аварии не было никак обозначено — в темноте трудно было заранее увидеть на трассе разбитые машины.

Судя по фото очевидцев, один из тягачей из-за полученных повреждений не подлежит восстановлению.

В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области пока не смогли прокомментировать эту аварию.