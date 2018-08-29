Под Екатеринбургом в ДТП с мотоциклом пострадали два ребёнка

Накануне, 28 августа, в селе Камышево в Белоярском районе при столкновении мотоцикла с забором пострадали два ребёнка, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Около 14:30 на улице Школьной, 7 в селе Камышево 18-летняя девушка на мотоцикле «Урал» не справилась с управлением, съехала в кювет и налетела на металлический забор. В результате пострадала сама водитель и ещё двое несовершеннолетних детей, находившихся на заднем сиденье и в коробе мотоцикла. У 10-летней девочки, сидевшей за водителем, диагностировали ушибы, ссадины правого колена, ей назначено амбулаторное лечение. У 8-летнего мальчика, сидевшего в прицепе мотоцикла, диагностировали сотрясение мозга, перелом трёх ребер, пневмоторакс. Он госпитализирован в реанимационное отделение Белоярской ЦРБ.

Водитель мотоцикла получила закрытый перелом левого плеча, госпитализирована в ЦГБ города Асбеста.

В ходе выяснения причин дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции установлено, что девушка решила съездить на мотоцикле до магазина, а дети — её брат и сестра — попросили взять их с собой. Мама пострадавших детей не знала, что они поехали на мотоцикле, в момент происшествия занималась хозяйственными работами в огороде. О случившемся узнала по телефону. Водитель мотоцикла и дети были без средств защиты.