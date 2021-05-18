Под Екатеринбургом в ДТП с лосем пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Белоярский — Асбест из-за перебегавшего проезжую часть лося, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

«37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 при движении со стороны Белоярского в сторону Асбеста допустил наезд на лося, в результате ДТП пострадали 4 человека», — сообщили в ГИБДД.

Выяснилось, что лось перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины. Животное выскочило на дорогу внезапно, и избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, на скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу Асбеста. Животное погибло на месте.

«Установлено, что водитель имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался», — уточнили в управлении ГИБДД.

По факту аварии уже начали проверку. Также в ГИБДД напомнили, что в такое время года животные часто выходят на дорогу, поэтому безопаснее не превышать скорость, особенно на участках дороги, где стоят знаки «Дикие животные».