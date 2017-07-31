Под Екатеринбургом в ДТП погиб водитель

На подъезде к Екатеринбургу в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель УАЗа, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД. Смертельная авария произошла ранним утром на Челябинском тракте. Около пяти утра водитель УАЗа не справился с управлением, когда выезжал на трассу со стороны Арамиля.

В итоге он перелетел через металлическое ограждение, автомобиль перевернулся.

«Мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте», – сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Пострадавшего вытащили из машины очевидцы ДТП, однако спасти его не удалось. В причинах аварии предстоит разобраться следователям.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга