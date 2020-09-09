Под Екатеринбургом уральские танкисты совершили синхронный прыжок на трёх Т-72

На полигоне Свердловский в Екатеринбурге танкисты совершили одновременный прыжок сразу трёх танков Т-72Б3М, со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа пишет E1.ru.

На полигоне состоялась первая репетиция тройного прыжка. Каждая из машин весит 40 тонн, суммарно в воздух взлетели 120 тонн металла.

«Одновременный полёт все желающие смогут увидеть в День танкиста, который пройдёт 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге. Экипажи танков выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

День танкиста учреждён в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Отмечается, что посетить праздник смогут все желающие. Добраться до полигона можно будет на бесплатном автобусе, а для тех, кто поедет на своём автомобиле, на подъезде к КПП развернут перехватывающие парковки.