Под Екатеринбургом сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяных автоугонщиков

Погоню со стрельбой сегодня ночью устроили сотрудники ГИБДД Екатеринбурга, чтобы обезвредить пьяных автоугонщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. По словам представителя ведомства Валерия Горелых, на 350-м километре трассы Пермь — Екатеринбург экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Nissan Tiida, который ранее грубо нарушил ПДД, но водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.

«На улице Белореченской к погоне присоединился другой наряд ДПС. Когда Nissan оказался на загородной трассе, один из инспекторов произвёл предупредительный выстрел в воздух, а убедившись, что и после этого никто не думает притормаживать, ещё несколько выстрелов сделал по колёсам иномарки. И только когда все четыре колеса были пробиты, “шумахер” вынужденно остановился в посёлке Новоалексеевка Первоуральского городского округа на улице Будённого», — рассказали в полиции подробности погони.

Задержанными оказались пятеро ранее судимых за кражи и грабежи молодых людей 20–21 года. Все были пьяны. Также установлено, что автомобиль числится в угоне в Кировграде.

В настоящее время полицией проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения автомобилем. Кроме того, в отношении водителя полиция составила протокол за отказ от медосвидетельствования.

ФОТО: Валерий Горелых