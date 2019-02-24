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Под Екатеринбургом сотрудник ДПС чудом увернулся от грузовика (ВИДЕО)

24.02.2019 16:27
Под Екатеринбургом сотрудник ДПС чудом увернулся от грузовика (ВИДЕО)

22 февраля на объездной дороге под Екатеринбургом произошло ДТП с участием грузовика и автомобилем ГИБДД. Как сообщает Е1.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию, 29-летний водитель фуры при резком торможении не справился с управлением, от чего многотонный грузовик начало разворачивать на дороге в сторону патрульного автомобиля ДПС, радом с которым стоял полицейский. Сотрудник ДПС смог отреагировать на резко изменившуюся установку и отпрыгнуть в сугроб. В аварии никто не пострадал.


Служебный автомобиль после столкновения

 

Фото, видео: Е1.ru
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