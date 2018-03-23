Под Екатеринбургом рейсовый автобус протаранил фуру. Один человек погиб

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге между Екатеринбургом и Берёзовским. По предварительным данным, рейсовый автобус ПАЗ при обгоне столкнулся с фургоном Mitsubishi Fuso. В результате аварии погиб водитель автобуса, женщина-кондуктор получила травмы.

«Со слов пассажиров, водитель обгонял попутные транспортные средства, не убедившись в безопасности, в результате чего произошло столкновение со встречным грузовым фургоном. На данном участке автодороги обгон не запрещён», — уточнили обстоятельства происшествия в ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что в салоне находились 5 пассажиров.