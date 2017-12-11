Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа

Смертельное ДТП с участием грузового автомобиля КАМАЗ, Ford Focus и ВАЗ-2110 произошло на 27-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

По словам инспекторов, водитель Ford ехал в сторону Берёзовского, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. После лобового столкновения Ford развернуло и отбросило на «десятку». Мужчина за рулём Ford скончался на месте. Ему было 35 лет, 16 лет водительского стажа.

«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что погибший не был пристегнут ремнём безопасности», — добавили в ведомстве.

За минувшие выходные в Свердловской области произошло 400 аварий, 10 человек погибли, один из погибших — ребёнок. В ГИБДД по Екатеринбургу попросили водителей быть особенно внимательными на дорогах в эти дни: снег и морозы сделали передвижение по дорогам небезопасным.