Под Екатеринбургом построят завод по производству насосов в рамках импортозамещения, объём инвестиций составит 170 млн рублей

Под Екатеринбургом в Берёзовском компания «Уралэнергопром» построит завод по производству импортозамещающего гидравлического оборудования. Проект строительства предприятия будет сопровождать свердловское Агентство по привлечению инвестиций — соглашение об этом было подписано на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024.

«Компания “Уралэнергопром” много лет продавала и ремонтировала насосы, в 2019 году предприятие наладило выпуск собственной продукции. Сегодня компания занимается обратным инжинирингом и создаёт гидравлические машины на замену французским, немецким, бельгийским и украинским насосам, укрепляя технологический суверенитет страны. Региональный институт развития поможет реализовать планы расширения производства», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В 2023 году уральская компания воспользовалась государственной мерой поддержки — как импортозамещающее предприятие она получила в аренду землю в Березовском городском округе без торгов.

До конца 2028 года на этом участке компания построит свой второй завод. Его площадь составит 4 тысячи квадратных метра. Объём инвестиций оценивается в 170 млн рублей. С запуском производсвта появится 100 новых рабочих мест. Ассортимент продукции компания планирует увеличить в четыре раза, а объём выпуска составит 25 тысяч единиц в год.

«Уралэнергопром» производит технику для ТЭЦ, ГРЭС, водоканалов — мест, где необходимо перекачивать большие объёмы воды. Предприятие выпускает насосы весом от 1 до 5,5 тонны и поставляет их по всей России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.