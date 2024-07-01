Под Екатеринбургом построят складской комплекс для мебельных комплектующих площадью 7,5 тысячи кв. метров за 450 млн рублей

Под Екатеринбургом, в Берёзовском, к 2027 году будет построен складской комплекс для хранения мебельных комплектующих площадью 7,5 тысячи кв. метров. Инвестиции в проект оцениваются в 450 млн рублей. Новая логистическая площадка станет составляющей частью проекта «Сухой порт», создание которого инициировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Склад построит торгово-производственная компания «Мебельные решения», один из крупнейших российских поставщиков алюминиевого профиля для шкафов-купе и мебельной фурнитуры из Китая.

«Компания импортирует порядка тысячи наименований товаров, работает с дилерами по всей России и в странах СНГ. При этом за последние три года выручка компании выросла вдвое. Строительство логистического центра для хранения и транспортировки комплектующих свидетельствует о долгосрочных планах развития компании на территории Свердловской области — в одном из ключевых транспортных узлов России. По предварительным подсчётам, собственная логистическая площадка в нашем в регионе позволит дополнительно увеличить обороты компании. Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Комплекс будет соответствовать классу В — это будет тёплое, чистое и хорошо проветриваемое здание с ровными полами. Компания организует на складе специализированное стеллажное хранение и установит необходимые системы автоматизации. Здесь откроют 50 новых рабочих мест.