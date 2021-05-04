Под Екатеринбургом после ДТП сгорели три фуры

На трассе под Екатеринбургом вечером 3 мая загорелись три грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, водитель грузовой автомашины «Тата» при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района врезался в два стоящих на обочине грузовика, после чего произошло возгорание всех трёх большегрузов. Пострадавших людей в ДТП нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о ДТП на 14-м километре дублёра Сибирского тракта поступило в 18:35, прибывшие на место пожарные обнаружили три горящие фуры.

Одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19:02 этот автомобиль удалось потушить. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 кв. м. В 19:30 пожар был локализован.