Под Екатеринбургом полицейские спасли заблудившегося в лесу пожилого грибника (ВИДЕО)

Жительница посёлка Большой Исток в окрестностях Екатеринбурга выразила благодарность полицейским за то, что они спасли её дедушку, отправившегося в лес за грибами, пишет ЕАН.
В 07:00 пенсионер сказал своей жене, что отправился за грибами. К вечеру он не вернулся домой и родственники забили тревогу. Они подали в территориальное ОВД заявление о пропаже, полиция незамедлительно приступила к поискам.
«Ситуацию осложняло то, что любитель "тихой охоты" страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Личный состав подразделения в количестве 30 человек был поднят по тревоге. Тщательная проверка местности вскоре дала положительный результат. Леонида Пантелеевича — так зовут грибника — живого и здорового, но порядком продрогшего, силовики обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус, куда он забрёл в надежде выйти на дорогу. Удача в поиске улыбнулась участковому уполномоченному полиции Данилу Шангарееву, о чём он тут же сообщил семье разыскиваемого. Дедушку благополучно вернули домой, его родственники выразили искреннюю благодарность представителям МВД. Для того, чтобы в будущем мужчина, уходя за дарами природы, не терялся, ему подарили прибор GPS. Сам спасённый пообещал больше не теряться. Отмечу, что с начала 2021 года свердловские полицейские нашли уже 299 человек, находившихся в розыске», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.