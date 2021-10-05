Под Екатеринбургом полицейские спасли заблудившегося в лесу пожилого грибника (ВИДЕО)

Жительница посёлка Большой Исток в окрестностях Екатеринбурга выразила благодарность полицейским за то, что они спасли её дедушку, отправившегося в лес за грибами, пишет ЕАН.

В 07:00 пенсионер сказал своей жене, что отправился за грибами. К вечеру он не вернулся домой и родственники забили тревогу. Они подали в территориальное ОВД заявление о пропаже, полиция незамедлительно приступила к поискам.