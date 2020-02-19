Под Екатеринбургом пассажирский автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

В посёлке Белоярском рейсовый автобус до Рефтинского столкнулся с грузовиком, пропускавшим людей на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автобуса не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства — грузового автомобиля — и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса», — сообщили в ГИБДД.

Всего в салоне находились 25 пассажиров. Чтобы они всё-таки смогли доехать до Рефтинского, им организовали другой автобус. Сейчас движение на участке дороги затруднено, потоки транспорта в разные направления пускают поочерёдно.