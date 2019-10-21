Под Екатеринбургом пассажирский автобус врезался в фуру: есть пострадавшие

Под Екатеринбургом пассажирский автобус КАВЗ, в котором находились 22 пассажира, врезался в стоявший на проезжей части грузовик. Инцидент произошёл сегодня, 21 октября, около 6:30 на 24-м километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на региональное УГИБДД, фура DAF следовала из Ульяновской области, после наехала на дорожное ограждение. По предварительным данным, из-за гололёда 38-летний водитель автобуса, ехавшего из Арти в Екатеринбург, не справился с управлением и врезался в транспортное средство. В результате пострадали два пассажира автобуса.