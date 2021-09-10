Под Екатеринбургом осудили женщину, которая забила кочергой мешавшего ей спать соседа

Берёзовский городской суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии общего режима 47-летнюю местную жительницу, которая 88 раз ударила кочергой и металлическим совком своего 54-летнего соседа, мешавшего ей спать, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области. По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Александра Шульги, женщина признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, в феврале 2021 года, в день убийства, осуждённая распивала алкоголь в компании знакомых, среди которых и был 54-летний сосед. Во время беседы она обвинила соседа в том, что накануне он шумно себя вёл, мешал ей спать, и начала избивать мужчину. От полученных травм мужчина скончался.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что женщина сама позвонила в полицию и призналась в содеянном.