Под Екатеринбургом накрыли подпольный цех с 10 тоннами фальсификата

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции накрыли в строящемся доме в Заречном подпольный цех, в котором было оборудовано кустарное производство алкоголя, сообщает управление ФСБ России по Свердловской области.

В цеху задержали семерых работников, а также изъяли больше 10 тонн алкоголя, в том числе 7513 бутылок с уже наклеенными этикетками водки и коньяка известных марок — «Нефть», «Царская охота», «Хеннесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кёнигсберг».

Материалы проверки отправили в полицию, которая должна решить вопрос о возбуждении уголовного дела.