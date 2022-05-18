Под Екатеринбургом на трассе погибли трое дорожных рабочих. В них врезалась фура (ВИДЕО)

Сегодня, 18 мая, на Ново-Московском тракте, в районе Первоуральска, фура Scania с полуприцепом врезалась в стоящий на трассе КамАЗ, который защищал дорожных рабочих «Свердловскавтодора». Грузовик перевернулся на бок и задавил троих работников, которые в этот момент меняли дорожное ограждение. Водитель фуры также скончался. Предположительно, Scania двигалась со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение режима труда и отдыха водителей. Прокуратура Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели троих дорожных рабочих и водителя грузового автомобиля в результате ДТП.