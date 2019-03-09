Под Екатеринбургом Hyundai сбил мать с ребёнком из-за отказа прибрать за собакой

Днём 8 марта в коллективном саду «Горняк» под Екатеринбургом женщина, управляя Hyundai, сбила мать с коляской, в которой был годовалый ребёнок, со ссылкой на пострадавшую пишет E1.ru. В травматологии горбольницы № 2 у матери диагностировали ушибы локтя и колен, ребёнок не пострадал.

По словам Елены, автоледи сознательно совершила наезд. Конфликт произошёл, когда автовладелица попросила Елену и её супруга во время их совместной прогулки с коляской и собакой убрать за домашним питомцем. Услышав отказ, женщина села за руль Hyundai, начала сигналить и кричать им вслед.

«Я попросила её не сигналить, у меня ребёнок в коляске спал. Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ударила меня, ребёнок, к счастью, не пострадал», — рассказала Елена.

Она заявляет, что позже на месте инцидента появился муж владелицы Hyundai и начал драку с её супругом. На место выезжал наряд ГИБДД, также Елена подала заявление в отдел полиции № 8, правоохранители назначили проведение судмедэкспертизы.

Стоит отметить, что мнение женщины, управлявшей Hyundai, не публикуется.