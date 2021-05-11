Под Екатеринбургом грузовик въехал в железнодорожный переезд (ВИДЕО)

На 94-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель грузовика Iveco при проезде железнодорожного переезда сбил шлагбаум и наехал на будку дежурного по переезду, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«На железнодорожном переезде, расположенном на 94-м км автодороги Екатеринбург — Богданович, в период нахождения железнодорожного переезда в закрытом для движения автомобильного транспорта положении, грузовой автомобиль под управлением водителя 1966 г. р. выехал на встречную полосу автомобильной дороги и совершил наезд на заградительные барьеры переезда, после чего пересёк железнодорожные пути и заехал в кювет», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения: закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей, ссадину лба. Он был госпитализирован.

В транспортной прокуратуре отметили, что задержек в движении пассажирских поездов зафиксировано не было. По факту аварии организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение, произвели замеры, собрали материал, движение на федеральной автодороге не перекрывалось. Кроме этого, было установлено, что, хотя водительский стаж виновника аварии составляет 33 года, ремнём безопасности он пристёгнут не был.