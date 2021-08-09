Под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат (ВИДЕО)

В ночь на 9 августа двое мужчин взорвали банкомат УБРиРа в супермаркете «Пятёрочка» в посёлке Кедровое под Екатеринбургом, пишет E1.ru.

ЧП случилось на улице Кирова, 5. Похитители забрали деньги и скрылись до приезда охраны. По предварительным данным, при взрыве пострадал один из грабителей.

В банке рассказали, что взрыв произошёл около 3:30 — в это время зафиксировали потерю связи с устройством.

«В настоящее время банк взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает им помощь в проведении оперативно-следственных мероприятий. Сумма ущерба установлена, она незначительна для банка. Добавим, что банкомат и денежные средства были застрахованы», — прокомментировали в пресс-службе УБРиРа.

На месте уже отработала следственно-оперативная группа полиции. Видео с камер наблюдения изъяли.