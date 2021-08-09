Под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат (ВИДЕО)

В ночь на 9 августа двое мужчин взорвали банкомат УБРиРа в супермаркете «Пятёрочка» в посёлке Кедровое под Екатеринбургом, пишет E1.ru.
ЧП случилось на улице Кирова, 5. Похитители забрали деньги и скрылись до приезда охраны. По предварительным данным, при взрыве пострадал один из грабителей.
В банке рассказали, что взрыв произошёл около 3:30 — в это время зафиксировали потерю связи с устройством.
«В настоящее время банк взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает им помощь в проведении оперативно-следственных мероприятий. Сумма ущерба установлена, она незначительна для банка. Добавим, что банкомат и денежные средства были застрахованы», — прокомментировали в пресс-службе УБРиРа.
На месте уже отработала следственно-оперативная группа полиции. Видео с камер наблюдения изъяли.
«Девятого августа в 03:26 в дежурную часть ОВД Верхней Пышмы поступило тревожное сообщение от директора одного из местных магазинов о том, что в его торговую точку на территории Верхнепышминского района ночью незаконно проникли неизвестные и криминальным способом похитили денежные средства из банкомата. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Сыщики уголовного розыска изъяли и проанализировали съёмки с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, злоумышленников было двое, один из них, возможно, получил травму при совершении преступления. Добычей грабителей стали кассеты с банкнотами. Точная сумма причинённого ущерба сейчас устанавливается. Преступники ретировались на легковом автомобиле. Представители МВД опрашивают жильцов района на предмет выяснения возможных свидетелей или очевидцев случившегося. Органы внутренних дел проводят комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного хищения. По итогам начавшейся проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Если кто-то из местных жителей располагает сведениями о личностях нападавших, информацию необходимо предоставить, в том числе конфиденциально, по круглосуточном телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.