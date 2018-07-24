Под Екатеринбургом автоцистерна раздавила Daewoo Nexia

На Серовском тракте возле базы отдыха «Селен» на легковой автомобиль Daewoo Nexia опрокинулась автоцистерна, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца событий, раздавленная Nexia принадлежала прорабу, приехавшему на ремонтируемый участок дороги. Он успел выйти из машины незадолго до столкновения легковушки с цистерной. Раздавленная Daewoo Nexia восстановлению не подлежит.

Причиной ДТП стали отказавшие тормоза цистерны. Её водитель сломал руку, его отвезли в больницу.