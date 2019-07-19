Под Алапаевском в многоквартирном доме взорвался газ

В посёлке Асбетовский под Алапаевском в одной из квартир двухэтажного дома произошёл взрыв газа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате ЧП пострадал хозяин жилища, он получил ожоги и был госпитализирован.

«Сегодня утром произошёл хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Гоголя в Асбестовском. В результате хлопка повреждена оконная рама в квартире и внутренние деревянные межквартирные перегородки в трёх квартирах», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели приняли решение не эвакуировать жителей дома. По информации МЧС, возгорания в квартире не произошло, в настоящий момент выясняются причины инцидента, дом не газифицирован. На месте происшествия работают спасатели, полиция, медики и сотрудники газовой службы.