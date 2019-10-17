Почётного гражданина Нижнего Тагила поздравил c 90-летием Владимир Путин

Почётного гражданина Нижнего Тагила бывшего председателя исполкома Ленинского райсовета Виктора Клабукова поздравил с юбилеем президент РФ Владимир Путин. 12 октября тагильчанину исполнилось 90 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Клабуков руководил Ленинским районом с 1971 по 1990 год. За это время в центральном районе города шло активное благоустройство, строительство жилья, дорог и соцобъектов. Тогда же появились фабрика детской игрушки и обувная фабрика, были реконструированы мясокомбинат и городской молочный завод. На смену 50 тысячам квадратных метров снесённого ветхого и барачного жилья было возведено более 800 тысяч квадратных метров нового.

С красивой датой юбиляра поздравили глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, заместитель директора ГАУ «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» Татьяна Воронова, председатель первичной ветеранской организации администрации Ленинского района Ирина Дёмина. Они вручили Виктору Клабукову цветы и подарки от мэра Владислава Пинаева и поздравительную открытку, подписанную президентом Владимиром Путиным. В ней глава государства поблагодарил тагильского ветерана за многолетний добросовестный труд.