Почти шесть тысяч жителей Свердловской области получили ключи от жилья в долгостроях

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области за последние шесть лет помог восстановить права на собственность 5377 уральцам, купившим квартиры в 52 долгостроях. За несколько лет достроили 31 дом и ввели их в эксплуатацию. В 2022 году помощь получили 339 человек, они вложили свои деньги в строительство 10 объектов.

Комиссия по защите прав дольщиков была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В Нижнем Тагиле летом этого года введен в эксплуатацию ЖК «Тимирязевский» на Вагонке. Всего 91 человек смог восстановить свои имущественные права и получить 68 квартир, дети-сироты получили 12 однокомнатных квартир.

В строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года застройщик был признан банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области.

После чего региональному Фонду защиты прав дольщиков пришлось исправлять множество ошибок своего предшественника. При обследовании недостроя было выявлено большое количество существенных недостатков. Пришлось переложить коммунальные сети, полностью заменить элементы благоустройства, так как они не соответствовали строительным нормам.

«Мы шаг за шагом, взаимодействуя с надзорными и силовыми ведомствами, инвесторами и застройщиками нашли способы восстановить имущественные права людей и вывести их из категории обманутых дольщиков», – отметил депутат Госдумы Сергей Бидонько на итоговом заседании комиссии по защите прав дольщиков.

В дорожной карте мер для решения проблем дольщиков Свердловской области останутся 143 человека, вложившие деньги в строительство 8 домов. Решить вопрос на этих объектах планируется до конца следующего года.