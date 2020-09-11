Почти половина россиян отказывается ставить себе прививку от коронавируса

Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства вакцина или иностранного, со ссылкой на проведёное дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) исследование пишет РБК.

Из числа тех, кто отказывается от прививки, 24,6% всё же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна; ещё четверть (25%) из числа отказавшихся — противники любых прививок. Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном федеральном округе (54,4%), в регионах-лидерах — Сибирский (46,5%) и Центральный (45,8%) федеральные округа.

В Москве минимальная доля коронаскептиков (34,7%), отмечают авторы исследования. Жители столицы больше, чем в других регионах, ожидают вторую волну коронавируса.

«Почти каждый третий житель столицы считает, что мы находимся в начале второй волны пандемии», — говорится в исследовании.

Практически в равной степени россияне уверены, что причиной второй волны пандемии коронавируса могут стать открытие границ (45,3%), массовый отдых соотечественников на курортах и выезд за границу (42,7%). Среди других факторов риска отмечаются массовое использование общественного транспорта (17%) и открытие школ и детских садов (15,2%).

В первую очередь в случае наступления второй волны коронавируса государство должно закрыть границы — так считают почти половина участников опроса (47,6%), ещё четверть (26,2%) предлагают закрыть общественные места, а каждый пятый опрошенный (22,15%) видит необходимость введения режима самоизоляции, аналогичного тому, что был весной.

Если вторая волна всё же случится и будет объявлен режим самоизоляции, соблюдать его готовы, как и весной, 45,3% респондентов. По собственному желанию режим самоизоляции не готовы соблюдать 18% россиян, каждый десятый (9,9%) намерен соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать.

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В опросе приняли участие 9 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.