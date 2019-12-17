Почти 200 ДТП зафиксированы в Нижнем Тагиле за 11 месяцев

С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила было зарегистрировано 198 ДТП. Такие данные были озвучены сегодня, 17 декабря, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в мэрии. 15 человек погибли в авариях. С участием детей за 11 месяцев было зафиксировано 37 ДТП, в них пострадали 40 юных пассажиров. Только 6 случаев произошло по вине детей, остальные — по вине водителей. Аварии случаются в том числе из-за того, что некоторые дети переходят улицу в наушниках, смотря в экраны своих телефонов и не убедившись в личной безопасности, отмечают в ГИБДД.

Большое количество ДТП связано с наездами на пешеходов. Поэтому в ГИБДД просят коммунальные службы более серьёзно и ответственно отнестись зимой к содержанию улиц, особенно пешеходных переходов. Мэр Владислав Пинаев в свою очередь попросил проводить разъяснительную работу не только со школьниками, но и с их родителями.

На заседании комиссии в мэрии сегодня рассмотрели проект по организации дорожного движения в Нижнем Тагиле с учётом всех требований безопасности. Он предполагает в числе прочего установку новых знаков и организацию дополнительной разметки. В создании рабочего документа принимали участие специалисты ГИБДД и мэрии. Также была рассмотрена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период с 2019 по 2035 год. Общий объём финансовых вложений, которые понадобятся Тагилу в случае её реализации, — 48 млрд рублей.