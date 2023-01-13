Почти 18 тысяч зрителей побывали на новогодних представлениях Центра культуры и искусства НТМК

Первые каникулы нового года завершились, а вместе с ними подошла к концу новогодняя кампания в Центре культуры и искусства НТМК. В этом году для мальчишек и девчонок во Дворце культуры металлургов и Дворце культуры школьников были даны 48 сказочных представлений, которые посетили почти 18 тысяч зрителей.

Специально к Новому году в ДК НТМК подготовили творческую интерпретацию любимой многими сказки «Летучий корабль».

«Ёлка в Центре культуры и искусства НТМК, спектакль “Летучий корабль”… Ещё буквально года два назад Серёжа обожал песню из этого мультфильма, и вот спустя время мы сходили на сказку. Несмотря на стужу за окном, мы побывали в ДК НТМК. Детям понравилось, и нам тоже. Творческие коллективы — молодцы!» — делится впечатлениями Ольга Самарина.

В весёлой и необычной истории, где в финале обязательно побеждают доброта и любовь, помимо творческих сотрудников ДК приняли участие и детские творческие коллективы центра: арт-проект «Танц-Артерия» (художественный руководитель — М. Я. Кряжева), цирк «Аншлаг» (художественный руководитель — М. О. Гунина), шоу-балет «Альянс» (художественный руководитель — Н. Ю. Баранова), школа балета «Реверанс» (художественный руководитель — О. В. Рыбакина), студия танца VictoryDance (художественные руководители — В. В. и А. С. Чистяковы), вокально-хореографическая студия «Паприка» (художественные руководители — О. В. Лихачева и А. В. Иванова), театральная студия «МаскеРад» (художественный руководитель — Р. В. Брилёв).

«Были в ДК НТМК. Просто супер! Браво всем, кто работал над программой. Актёрам, режиссёрам, сценаристам, осветителям, звуковикам, специалистам по костюмам и всем-всем остальным! Очень-очень здорово!» — отмечает в отзыве на страничке центра во «ВКонтакте» Нина Копысова.

После спектакля зрителей ждал хоровод у красавицы-ёлки. Символы года, зайцы Морковкин и Капусткин, веселились вместе с ребятами и встречали Деда Мороза со Снегурочкой.

«Для меня с детства Центр культуры и искусства НТМК — это волшебное место, где всегда тепло и уютно, весёлая программа и улыбчивая Снегурочка. А главное, что любая сказка заканчивается добром. Спасибо за возможность передавать эту атмосферу детям», — делится впечатлениями Ирина Щаева.

Дворец культуры школьников каждый год радует своих любимых зрителей авторскими сказочными историями, которые приходятся по вкусу детям и взрослым. В эту новогоднюю кампанию творческие работники ДКШ совместно с коллективами дворца устроили на сцене «Самый лучший Новый год».

Вместе с мальчишками и девчонками главные герои искали волшебные подсказки в любимых детских сказках, а заодно проучили Бабу Ягу и Тролля, доказав, что самым большим богатством во все времена была и есть настоящая дружба.

Главной изюминкой представлений этого года в ДКШ стало полное отсутствие взрослых актёров в постановке. На протяжении всего представления на сцене — воспитанники творческих коллективов Дворца культуры школьников: цирка «Аншлаг», вокально-эстрадной студии «Ералаш» (художественный руководитель — Л. Ю. Королёва), ансамбля народного танца «Огонёк» (художественный руководитель — Т. А. Ведерникова).

«Были в ДК школьников. Представление очень понравилось! Завтра планируем побывать на представлении в ДК НТМК. Мы успеваем и другим советуем успеть посетить новогодние сказки», — пишет в комментариях Андрей Дубинкин.

После весёлой и поучительной истории о настоящей дружбе Дед Мороз со Снегурочкой приглашали всех желающих на праздничный хоровод у ёлки.

«Очень яркое и необыкновенно пластичное представление! А последующий хоровод вокруг ëлки очень динамичный и весёлый. ДКШ, так держать!» — отмечает Денис Зубахин.

Мальчишки и девчонки познакомились с забавными СнегоВнуками, помощниками Дедушки Мороза, и все вместе зарядились позитивом. Общими усилиями они смогли найти посох Дедушки Мороза и зажечь огоньки на праздничной ёлке.