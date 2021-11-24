Почти 150 тысяч жителей Нижнего Тагила уже поставили прививку от COVID-19 

В Нижнем Тагиле против COVID-19 вакцинированы 149 902 человека, это 55,7% взрослого населения города. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев на заседании оперштаба по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области.

«По состоянию на 23 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле прошли вакцинацию 149 902 человека, что составляет 43,2% от общей численности населения и 55,7% от взрослого населения. Из 149 902 человек первично вакцинировались 136 710 человек, прошли ревакцинацию 13 192 человека», — приводят в пресс-службе мэрии слова Владислава Пинаева.

Также глава Нижнего Тагила рассказал, что с 30 октября по 22 ноября 2021 года проведено 151 контрольное мероприятие по проверке использования QR-кодов и соблюдения масочного режима в 1822 объектах. Было составлено 326 административных протоколов за нарушение правил поведения при ЧС. Проведена 2591 профилактическая беседа. Специалистами Роспотребнадзора составлено шесть административных протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.