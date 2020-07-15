Почта России выпустит конверты к 100-летию легендарного уральского режиссёра

Почта России выпустит 200 тысяч конвертов с изображением памятника уральскому кинорежиссёру Ярополку Лапшину, который был установлен в Екатеринбурге в 2016 году. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения легенды советского кинематографа.

Конверт можно будет использовать для отправки письма или открытки весом до 20 граммов в любой регион России. Дополнительных марок не потребуется. Кроме того, помимо конверта, планируется выпустить почтовый штемпель с датой рождения режиссёра, рассказали в пресс-службе Макрорегиона Урал АО «Почта России».

Ярополк Лапшин родился 28 сентября 1920 года. Закончил ВГИК в 1944 году и попал по распределению на Свердловскую киностудию. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР. Снял 20 фильмов, многие из которых популяризировали историю и природу Урала: «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Демидовы».

Режиссёр ушёл из жизни в 2011 году. Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.