«Почта России» начала выдавать посылки без паспорта и извещений

«Почта России» начала выдавать письма и посылки, не требующие оплаты, с помощью электронной подписи. Клиентам не нужно предъявлять паспорт или извещение.

Как сообщается на сайте «Почты России», сервис предоставляется бесплатно онлайн или в почтовом отделении. Нужно пройти регистрацию, указав в ней паспортные данные и номер мобильного телефона. После оформления заявления клиенту больше не придётся каждый раз заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки необходимо просто назвать оператору свои ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашёл его в базе.

«Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. Ему также больше не нужно тратить время на заполнение извещений. Отследили своё отправление в мобильном приложении Почты России, получили push-уведомление о его поступлении в отделение, пришли, показали трек-номер, назвали код из SMS или push-уведомления в нашем мобильном приложении и забрали своё отправление», — цитирует пресс-служба компании заместителя генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева.

Благодаря новому сервису процесс выдачи посылок и писем будет занимать не больше минуты, обещают в компании.