«Почта России» 31 декабря будет работать по графику воскресенья

«Почта России» по всей стране 31 декабря будет работать по графику воскресенья. 1, 2, и 7 января станут выходными для всех отделений. Как сообщили в пресс-службе компании, в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. В остальные дни каникул почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Пенсии и пособия гражданам доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ и с учётом особенностей конкретных регионов.