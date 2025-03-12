Почему сдался непобедимый «Халк»

24 февраля фитнес-клуб «Халк», который распологался на 4 этаже ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле, в своих социальных сетях объявил о переезде в ТЦ «ЦУМ». Для многих постоянных клиентов клуба эта новость стала неприятной неожиданностью, поскольку ТЦ «Квадрат» географически расположен очень удобно.

О причинах такого спешного переезда до недавнего времени нигде официально не сообщалось. Редакция АН «Между строк» пообщалась с основателем фитнес-клуба «Халк» Павлом Безбородовым, который рассказал историю, достойную картин Алексея Балабанова.

Фитнес-клуб «Халк» стал одним из первых арендаторов, которые заехали в ТЦ «Квадрат» в 2018 году, и развивался вместе с ТЦ на протяжении последних семи лет.

«7 лет назад, когда всё начиналось, ТЦ был ещё совсем пустой и испытывал трудности с привлечением арендаторов, но мы вдохнули в него жизнь. Мы открывали клуб ещё с прежним директором ТЦ — Алексеем Фертиковым, вместе понимая, что являемся командой. Мы через многое прошли и всегда находили лучшие решения и комфортные компромиссы, понимая, как были нужны друг другу. Но потом всё изменилось, Алексея Фертикова не стало (умер в конце 2020 года. — Прим. ред.)», — рассказал основатель фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Летом 2024 года Павел Безбородов был приглашён на встречу с новым руководителем «НТ-Сити» (принадлежит ТЦ «Квадрат». — Прим. ред.) Вадимом Сидоренко. Он заявил Павлу, что по действующим расценкам за аренду дальнейшее сотрудничество ТЦ с клубом невыгодно, и предложил новые условия договора.

«Якобы из-за нас они не могут найти арендаторов, поскольку 400-500 клиентов, которые приходят в ТЦ ежедневно, ничего не покупают, максимум — бутылку воды», — озвучил претензии руководства ТЦ Павел.

По словам Безбородова, Сидоренко выдвинул ему ультиматум: либо «Халк» подписывает допсоглашение о согласии на повышение арендной платы на 40% в течение 3 месяцев и ежегодной индексации, либо «Квадрат» будет искать нового арендатора.

«Мы в течение трёх месяцев вели переговоры, предлагали плавный график повышения на 40% в течение полутора лет, взамен просили повысить качество уборки ТЦ, помыть снаружи окна, убирать своевременно снег с парковки. Одновременно с этим мы рассматривали варианты других площадок для переезда, но сначала отказались от этой идеи, так как стоимость переезда очень высока, и надеялись найти компромисс. Но ответом на наше предложение было… объявление на “Авито” о сдаче в аренду нашей площади. Ни звонка, ни сообщения, ни письма… Просто, заметив объявление и получив бурную реакцию от клиентов и сотрудников, мы поняли, что наше предложение отвергнуто», — говорит Павел.

В сентябре 2024 года Безбородов подписал допсоглашение с администрацией «Квадрата» на её условиях.

«Позже нам было разъяснено, что мы “всего лишь гости и не смеем просить чего-либо”. Под таким давлением мы подписали допсоглашение против своей воли, при этом понимали, что новая ставка убьёт бизнес, сделая его убыточным, и фактически заставит отдавать почти всю прибыль собственникам “Квадрата”. После этого мы вынуждены были вернуться к варианту с переездом и в конце сентября заключили договор аренды в ЦУМе, и приступили к ремонту», — поясняет Павел.

Казалось бы, вопрос исчерпан, но 27 февраля Павел столкнулся с новыми проблемами: руководство ТЦ «Квадрат» отказалось отдавать ему тренажёры. Словами на месте конфликт погасить не удалось, и Павлу пришлось вызвать полицию. По словам Безбородова, администрация ТЦ потребовала от него остатки оплаты за аренду помещения, взяв в «заложники» оборудование фитнес-клуба. Размолвку удалось уладить только на следующий день, когда Павел согласился выплатить все долги по аренде.



«Я согласен, что ТЦ имеет право прекратить договор, но считаю справедливым в этом случае вернуть мне все средства, которые я вложил, поверив их словам и заключив договор. Но вместо этого при расторжении ТЦ стал раздирать останки бизнеса, требуя оставить себе всё, что им приглянулось, называя это “неотделимыми улучшениями” (сантехнику, электрику, стены, перегородки, душевые, рецепцию и т.д.)», — отмечает предприниматель.

Представители «Квадрата» заявили, что готовы прокомментировать ситуацию позднее.

«С огромной ответственностью перед 2000 клиентами и 50 сотрудниками я делаю и сделаю всё, чтобы сохранить бизнес и возродиться на новом месте, несмотря ни на что. Хочу, чтобы никто не заблуждался и не думал, что мы добровольно решили съехать, вдруг решив угробить бизнес, в который я лично вкладывал всё своё время и деньги в течение семи лет, своими руками делая в нём ремонт, крася стены, вешая зеркала, каждый день улучшая вселенную “Халка”», — заявляет основатель фитнес-клуба Павел Безбородов.

Дата открытия «Халка» в ТЦ «ЦУМ» пока не называется.