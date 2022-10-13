«Почему никто не оказал ему должной медицинской помощи, не понимаю». В учебном центре Елани умер мобилизованный житель Нижнего Тагила 

В Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в Свердловской области 11 октября от остановки сердца скончался мобилизованный 33-летний житель Нижнего Тагила Кирилл Богданов. Жена Кирилла Елена рассказала АН «Между строк» о том, что у мужчины не было хронических заболеваний и его смерть стала для всех близких друзей шоком. Елена осталась одна с тремя детьми, двое из которых от предыдущего брака.

Кирилл родился в Верхней Салде, там же и работал в корпорации «ВСМПО-Ависма». Пара познакомилась в 2019 году, в феврале 2020-го стала жить вместе. Весной 2022 года у супругов родилась дочь. Семья Богдановых жила в Нижнем Тагиле. Кирилл был волонтёром поискового отряда «Феникс», очень любил охоту. По рассказам друзей и родственников, мужчина не пил и не имел хронических заболеваний.

О смерти супруга Елене Богдановой сообщили 11 октября около 18:00. Тагильчанке позвонили сотрудники Следственного комитета, которые прибыли в гарнизон после случившегося.

«По телефону мне сказали, что он отпросился днём у командира, ему стало плохо, потом он обратился к медикам, которые вызвали скорую помощь. Врачи на месте пытались завести ему сердце, но в 12:00 констатировали смерть», — рассказала Елена Богданова АН «Между строк».

По словам женщины, ранее Кириллу поставили прививку от гриппа в медицинской части в гарнизоне, после неё пошла реакция: мужчина жаловался на недомогание и температуру, которая поднималась до 39 градусов.

«Он говорил мне, что, когда обратился в медицинскую часть, его осмотрели и сказали, что пневмонии нет, отпустили. Он пил противопростудные порошки, которые мы ему привозили. Почему никто не оказал ему должной медицинской помощи, я до сих пор не понимаю», — говорит Елена.

В день смерти Елена разговаривала с мужем по телефону — за полтора часа до того, как ему стало плохо. По её словам, Кирилл не жаловался на самочувствие. В субботу, 8 октября, она приезжала к нему в гарнизон, тогда он тоже чувствовал себя хорошо.

12 октября было произведено вскрытие, причиной смерти названа сердечная недостаточность.