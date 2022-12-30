Почему Мамин стал Сибиряком? В новогодние каникулы в Нижнем Тагиле пройдёт квест, посвящённый уральским писателям

В предстоящие новогодние каникулы жители Нижнего Тагила смогут принять участие в прогулке-квесте «По страницам старых книг» (0+), посвящённой уральским писателям, которую проведёт Центр развития туризма с 1 по 8 января. Участникам предлагают выполнить задания и поискать буквы в различных локациях города.

«Литературный квест приурочен не только к 300-летнему юбилею города, но и посвящён писателям и поэтам, творившим в центре горнозаводской цивилизации. Проходя квест, участники смогут понять, почему Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк стал “Сибиряком”, какое отношение к городу имеет Самуил Маршак и где жил Булат Окуджава», — говорят организаторы.

Путешествие начинается в парке культуры и отдыха имени Бондина, далее нужно будет прогуляться до краеведческой библиотеки — объекта культурного наследия. В Комсомольском сквере участники квеста узнают интересные факты о Павле Бажове, а у Нижнетагильского театра кукол — об Андерсене.

В процессе прохождения игры, разгадав задания и получив 10 букв, читатели узнают ключевое слово, которое нужно будет отправить на электронную почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест». Итоги подведут 9 января.

Задания квеста появятся 1 января в мобильном приложении «Малахитовая линия». Тем, у кого приложение уже установлено, необходимо обновить его и искать нужный конкурс в разделе «Квесты».