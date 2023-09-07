Победит тот, кто соберёт больше мусора и будет быстрее других. В Нижнем Тагиле пройдёт плоггинг-забег «Защитники Земли»

В Нижнем Тагиле 20 сентября пройдёт экологический кросс «Защитники Земли», его организуют региональный оператор по обращению с ТКО компания «Рифей» и городская станция юных натуралистов. Во время пробежки участники будут собирать мусор в Валегином бору.

«По сути, плоггинг сочетает в себе добрые традиции субботника и кросса. Главный смысл такой активности — оздоровление себя и окружающей природы. Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки», — рассказывает руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится в 14.00. Для участия необходимо подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» во «ВКонтакте».