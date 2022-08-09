«По прозвищу Крокодил». Журналист АН «Между строк» вместе с полицейскими прочесал набережную реки Тагил в поисках пропавшего месяц назад мужчины (РЕПОРТАЖ)

Поиск пропавших без вести людей — одно из основных и очень важных направлений работы сотрудников полиции. По информации «Российской газеты», ежегодно в розыск объявляют более 120 тысяч человек. Согласно статистике, находятся в итоге 9 из 10. Выход полицейских на осмотр местности в поисках граждан — хоть и не частая, но регулярная практика. Вот и вчера в Нижнем Тагиле сотрудники полиции вышли на осмотр территории в поисках пропавшего без вести Александра Борисова по прозвищу Крокодил. 40-летний мужчина ушёл из дома ещё 12 июля и с тех пор не выходил на связь. По словам полицейских, Борисов склонен к злоупотреблению алкоголем, а в день пропажи оставил дома телефон и документы. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в поисках принимали участие более 60 полицейских, среди которых были не только наряды ППСП, но и участковые и сотрудники уголовного розыска. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин вышел на поиски вместе с полицейскими и узнал подробности такой нелёгкой, но необходимой части работы правоохранительных органов.

Информация о предстоящем мероприятии накануне появилась в чате членов поискового отряда «Лиза Алерт». Но в этот раз участия в поисках они не принимали, поскольку не получилось собрать отряд добровольцев. Напомним, что члены поисковых отрядов — это активисты, занимающиеся поисками в свободное от основной работы время. Поэтому собрать утром понедельника достаточное количество добровольцев — действительно непростая задача.

Непосредственно перед поисками прошёл инструктаж сотрудников, на котором были определены основные задачи и объём предстоящей работы. Люди были поделены на четыре группы, каждая из которых отвечала за осмотр определённого участка, где предположительно могло находиться тело пропавшего. Исходя из информации о месте проживания Александра Борисова, было принято решение проверить территорию берега реки Тагил от парка «Народный» до моста на улице Лебяжинской. Ещё до проведения поисков полицейским удалось выяснить, что мужчина не доставлялся ни в больницы города, ни в полицейские участки. Никто из знакомых пропавшего не видел его после ухода из дома.

После инструктажа полицейские выехали на место. Сегодня им предстоит охватить огромную территорию. Рассредоточившись в нескольких метрах друг от друга, стражи порядка приступили к осмотру местности. Примечательно, что только у одного из членов группы была подходящая для таких поисков экипировка — резиновые сапоги и плотная одежда. Впереди ехал полицейский УАЗ, пассажиры которого осматривали местность вдоль дороги. Пешие сотрудники проверяли высокую траву, овраги, берег реки и места регулярного скопления народа — площадки, где тагильчане разводят костёр и отдыхают. Полицейские признаются, что хотя во время построения и казалось, что людей собралось много, но на самом деле на такую площадь количество поисковиков должно быть значительно больше.

«Здесь местность хоть и в черте города, но часто труднопроходимая: много участков, заросших растительностью, и болотистых мест. Шанс обнаружить здесь тело пропавшего довольно высок. У нас есть одна ориентировка на резкий трупный запах в районе строящегося торгового центра на улице Космонавтов, сегодня там тоже обязательно проверим. Конечно, было бы хорошо, если бы мужчина оказался жив, но наша задача на текущий момент — проверить все версии. Если поиски закончатся ничем, то до тех пор, пока мы не обнаружим труп или самого человека, поисковые мероприятия с определённой периодичностью будут продолжаться», — рассказал АН «Между строк» старший группы, сотрудник уголовного розыска Артём Соловьёв.

Дойдя до заболоченной местности, полицейские особенно тщательно осматривают каждый участок. Говорят, что если здесь находится тело человека, то оно всплывёт и его будет достаточно хорошо видно.

«Дом пропавшего как раз находится рядом с этим большим пустырём, поэтому решили осмотреть его. Всякие случаи бывают, и мы можем наткнуться на тело. Многое зависит от обстоятельств и условий исчезновения человека. Пропавшему банально может стать плохо, он упадёт в овраг, скатится в болото и погибнет», — рассказывает Артём.

Сыщик говорит, что чаще всего приходится искать пожилых людей. Около 80% пропавших — это именно бабушки и дедушки, имеющие проблемы со здоровьем или провалы в памяти. Поиски мужчины средних лет — довольно редкое мероприятие.

«Нас часто выручают поисковые отряды, которые вместе с полицейскими патрулируют местность и ищут пропавших. В основном приходится работать со “скорпионами” (поисковый отряд “Скорпион”. — Прим. ред.). Это наши местные поисковики. Но бывает, что работаем и с другими, например с “Лиза Алерт”. Они вместе с нами проходят весь инструктаж, но маршруты поиска у них свои. У них вообще свои отработанные схемы работы. Большое уважение ребятам, ведь многие из них до самой ночи занимаются поиском пропавших людей, после чего возвращаются домой, а с утра идут на свою основную работу», — отмечает Артём Соловьёв.

Артём поясняет, что каждым таким поискам предшествует большой этап подготовительной работы, при этом человек зачастую находится именно до поисковой операции. Полицейский подчёркивает, что после того, как в полицию поступает информация о пропаже человека, возбуждается розыскное дело. Начинается сбор характеризующего материала: опросы друзей, родственников, поиск информации о привычках и пристрастии пропавшего к алкоголю, наркотикам, о хронических заболеваниях. Материалы по каждому делу передаются в Следственный комитет, где уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство). Независимо от того, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, поиски человека всё равно продолжаются. В поисках Крокодила криминальная составляющая не предполагается, однако, как признаются полицейские, обнаружить тело пропавшего вполне возможно. Но зачастую люди находятся самостоятельно. Такая надежда сохраняется и в случае с поиском Борисова, отмечает Соловьёв.

В месте, где предположительно можно было учуять трупный запах, никаких признаков разложения тела, как и самого тела, обнаружено не было. На осмотр территории у правоохранителей ушло более двух часов. Несмотря на жару, полицейские выполнили поставленную задачу. Отсутствие тела пропавшего мужчины в окрестностях его дома, как и спонтанный характер исчезновения, вызывает множество вопросов, на которые полицейским ещё предстоит ответить. Поиски Борисова продолжаются.



Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»



В полиции просят всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть по телефону +7 (3435) 47-70-02 или на линию 02 с любого оператора сотовой связи.