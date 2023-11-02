По поручению губернатора Евгения Куйвашева сотрудники ППС будут получать ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного бюджета

Сотрудники подразделений патрульно-постовой службы (ППС) территориальных органов МВД Свердловской области с 1 января 2024 года будут получать ежемесячную выплату по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Мера поддержки введена по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Соответствующее постановление принято региональным правительством.

В департаменте информполитики региона отмечают, что ежемесячная денежная выплата сотрудникам ППС вводится в продолжение системной работы МВД и правительства Свердловской области по повышению привлекательности службы в органах внутренних дел.

С начала 2023 года региональные выплаты в размере 10 тысяч рублей стали получать участковые уполномоченные. По состоянию на 30 сентября численность получателей выплаты составила порядка тысячи человек, сумма произведённых с января по октябрь выплат — около 78 млн рублей.