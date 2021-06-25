По Нижнему Тагилу проехала агитационная колонна автомобилей ГИБДД

24 июня по центру Нижнего Тагила проехала колонна из нескольких автомобилей ДПС с включёнными проблесковыми маячками. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, агитационный пробег был посвящён 85-летнему юбилею образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Таким способом дорожные полицейские старались привлечь внимание тагильчан к проблеме безопасности на дорогах.

С помощью громкоговорящей связи инспекторы ГИБДД призывали водителей соблюдать правила дорожного движения: пристёгивать ремни безопасности, соблюдать скоростной режим, не нарушать правила обгона и маневрирования, пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, перевозить детей в возрасте до 12 лет в детских удерживающих устройствах.

Пешеходам напоминали о том, что проезжую часть необходимо переходить по пешеходному переходу, убедившись, что водитель транспортного средства остановился и пропускает их. Родителям рекомендовали держать детей за запястье при переходе проезжей части.