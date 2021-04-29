По-настоящему весенняя погода придёт в Нижний Тагил только после первомайских праздников

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в майские праздники в Свердловской области. Тёплая весенняя погода установится только после первых майских праздников.

«Регион по-прежнему расположен в умеренно холодной воздушной массе, которая поступает в тыл уходящего в сторону ХМАО-Югры циклона, — рассказал Е1.ru эксперт в метеорологии Алексей Пулин. — Вновь ожидаются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться мокрым снегом или снежной крупой. Днём вновь прогнозируется усиление ветра с порывами до 15–17 м/с».

29 и 30 апреля в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо. Днём воздух прогреется до 9–10 градусов со знаком плюс. Ночью может похолодать до –1.

1 мая будет самым тёплым днём праздничных выходных. Столбики термометров покажут до +16 градусов в дневное время и до +5 ночью. Переменная облачность сохранится, высока вероятность дождей.

2 и 3 мая будет пасмурно. Днём воздух будет прогреваться до +13 градусов, ночью снова возможны заморозки до –1 градуса.

4 мая станет значительно теплее: до +17 днём. 5 мая синоптики обещают +21 градус днём и +5 ночью. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 3–6 м/с.