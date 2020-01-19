«По коленочкам девочкам, мальчикам — по почкам»: Певица из Нижнего Тагила записала песню о летних протестах в Москве

Группа «АлоэВера», автором и исполнителем песен в которой является уроженка Нижнего Тагила Вера Мусаелян, выпустила песню «Платье в точку». Трек посвящён летним акциям протеста, которые проходили в Москве.

Героев песни задерживают во время митинга и они попадают в спецприёмник. А после того как они пытаются сбежать от полиции, их избивают.