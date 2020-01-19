«По коленочкам девочкам, мальчикам — по почкам»: Певица из Нижнего Тагила записала песню о летних протестах в Москве

19.01.2020 18:32
Группа «АлоэВера», автором и исполнителем песен в которой является уроженка Нижнего Тагила Вера Мусаелян, выпустила песню «Платье в точку». Трек посвящён летним акциям протеста, которые проходили в Москве.
Героев песни задерживают во время митинга и они попадают в спецприёмник. А после того как они пытаются сбежать от полиции, их избивают.
«Платье в точку — это песня нашего московского лета. Про такое лето нельзя не написать: жизнь была полнее, эмоции сильнее, поцелуи крепче. Какое-то другое лето просто прошло бы бесследно. Но только не это. Оно как будто продолжается: новостными сводками, условными сроками, пикетами и непобедимым желанием любить», — рассказала в интервью «Медузе» Вера Мусаелян.