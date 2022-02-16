По инициативе «Единой России» в стране восстановят детские лагеря

Совет Федерации поддержал инициативу партии «Единая Россия» о разработке программы восстановления детских лагерей по всей стране. Кроме того, партия предлагает ввести запрет на перепрофилирование учреждений детского отдыха.

В Совфеде считают, что программа реконструкции поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах уже направлены в правительство РФ.

«Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту», — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Совфеда Галина Карелова предложила привлекать бизнес к проблеме нехватки лагерей и пересмотреть строительные и санитарные требования в отношении учреждений детского отдыха.

Сенаторы также поддержали предложение о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения, использование земельных участков. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.