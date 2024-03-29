Плюсы и минусы нейросетей. SMM-специалист расскажет на онлайн-курсе от СОФПП, как начинающим предпринимателям эффективно использовать искусственный интеллект в продвижении бизнеса  

Возможности нейросетей постоянно расширяются. Сейчас они уже помогают писать тексты, проводить брейнштормы, способны создавать образовательные программы и даже делать SWOT-анализ конкурентов. Всё это предприниматели могут использовать для ведения бизнеса.

С 1 по 2 апреля на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатный онлайн-курс «Начни своё дело: нейросети». Его ведущая — Елизавета Плеханова, SMM-специалист с 12-летним стажем. На курсе вы научитесь создавать контент и формулировать техническое задание для ИИ, чтобы получать адекватный ответ, а также использовать возможности нейросетей в продвижении своего бизнеса. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Елизаветой и узнали о плюсах и минусах нейросетей.

«Нейросети — это не страшно, и вряд ли они нас заменят, так как многое, очень многое упирается в техническое задание. Нейросеть может стать вам отличным помощником там, где у вас недостаточно опыта или знаний, а также автоматизировать некоторые процессы в бизнесе — от создания текстов до общения с клиентом», — считает Елизавета Плеханова.

Елизавета заведует подготовительными курсами департамента факультета журналистики Уральского гуманитарного института УрФУ. Занимается продвижением университета во «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассниках». Занятия будут длиться по три часа.

Плюсы нейросетей:

Скорость. Вы можете быстро создать текст, концепцию продвижения или бизнес-план, а также собрать реферативную информацию, подстроить её под тон общения и не мучиться весь вечер. Идеи и структура. Нейросети помогают нам придумать всё: от сценария ролика для соцсетей до программы дня рождения. Получается адекватно, если создать качественное техническое задание. Визуализация. При чётком техническом задании можно получить фантастические иллюстрации в разных стилях для своих соцсетей и сайтов. Для этого не нужно часами сидеть в Photoshop.

Минусы нейросетей:

«Галлюцинации» нейросети. Хочется пошутить, что она «тоже человек», но, как бы то ни было, нейросеть обрабатывает большие массивы данных и тоже может ошибиться. Мы можем слишком на неё полагаться, а получить не совсем то, что ожидали. Помните, что нейросеть — это про прошлое, а не про будущее. Она не предсказывает, она обрабатывает те массивы данных, которые уже опубликованы. Нейросеть не способна угадать, что у нас в голове, поэтому конечный результат может вам не понравиться. Она не в состоянии проработать ваше задание, если вы изложили слишком размытые требования к его выполнению. Поэтому чётко формулируйте то, что вам хочется получить.

Если вам интересно, как облегчить и сделать интереснее свою работу благодаря нейросетям, то программа Елизаветы поможет вам начать пользоваться этим инструментом. Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_event/?mid=18831.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.