Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе

В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается преимущественно облачная погода, в середине недели тагильчан ожидает повышение температуры и снег с дождём.

В понедельник, 18 декабря, будет пасмурно, возможен небольшой снег, днём столбики термометров покажут –11°C, ночью — до –13°C. Во вторник, 19 декабря, дневная температура составит –7°C, ожидается снег и облачная погода, ночью до –12°C. В среду, 20 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег, температура воздуха днём –2°C, ночью –9°C.



В четверг, 21 декабря, днём до +1°C, ночью до –2°C, выглянет солнце, но возможен снег с дождём. В пятницу, 22 декабря, будет пасмурно, пройдёт снег, днём +2°C, ночью до +1°C. В субботу, 23 декабря, будет пасмурно, температура воздуха днём 0°C, ночью до –4°C. В воскресенье, 24 декабря, также будет пасмурно, ожидается мокрый снег, столбики термометров покажут днём –1°C, ночью — до –5°C.