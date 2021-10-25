Площадь природного парка «Река Чусовая» на территории Нижнего Тагила сократили на тысячу гектаров

Свердловские власти сократили почти на 1 тысячу гектаров площадь природного парка «Река Чусовая» на участке в Нижнем Тагиле, со ссылкой на постановление правительства Свердловской области пишет Znak.com. Общая площадь парка теперь составит 103,4 тысячи гектаров.

Кроме того, в парке определены участки для зоны любительской и спортивной охоты — это кварталы на Чусовском и Висимском участках, а также охотничьи хозяйства «Харенское», «Серебрянское», «Черноисточинское», «Нижнетагильское» и «Демидовское».

Природный парк «Река Чусовая» является особо охраняемой природной территорией областного значения. Парк состоит из трёх участков: Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовой, Висимского, расположенного около посёлка Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с династией Демидовых, и Ослянского участка, прилегающего к реке Чусовой и к границам населённых пунктов — селу Верхняя Ослянка, деревням Нижняя Ослянка и Заречная.