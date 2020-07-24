Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 30 гектаров

Площадь начавшегося 17 июля пожара в заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 30 гектаров, сообщает пресс-служба заповедника.

Огонь в основном распространяется в восточном направлении, продвижение на решающем северном и северо-западном направлениях остановлено благодаря работе вертолёта МЧС, который вчера доставил 8 тонн воды на верхнюю кромку. Раздача воды производится мотопомпами и в ранцевые опрыскиватели. Сейчас силами МЧС обеспечена подача воды к нижней кромке пожара на вертолёте. На месте работают 67 человек, в заповеднике говорят, что необходимо увеличить число квалифицированных пожарных.

По данным департамента информполитики Свердловской области, за минувшие сутки в регионе ликвидировано 11 пожаров, действуют 40 возгораний, 16 из которых локализованы на площади 990 гектаров. В Ивдельском городском округе введён режим ЧС из-за лесных пожаров. В данный момент другие лесные пожары не угрожают «Денежкиному Камню», говорят в департаменте.

Заповедник «Денежкин Камень» в Свердловской области горит с вечера пятницы, вертолёт Ми-8 МЧС России подключился к работе по его тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз.