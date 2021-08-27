Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 7 тысяч га

В Свердловской области продолжают гореть леса — на территории региона зафиксировано более 50 пожаров, а общая площадь охваченного огнём леса составила 7298 га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесохраны.

За последние сутки ещё один пожар зафиксирован на землях обороны и безопасности, его площадь — 180 га. Два пожара площадью 20 га полыхают на землях населённых пунктов. На территории региона действует особый противопожарный режим. В Пышминском городском округе введён режим ЧС.

Ранее из-за крупного пожара на горе Волчиха под Первоуральском на 3,5 часа перекрывался Пермский тракт. Площадь пожара составляет около 50 гектаров. С природным пожаром пытаются справиться как с земли, так и с воздуха. Двенадцать раз пожарный вертолёт Ми-8 МЧС России сбрасывал воду на очаги возгорания; воду он набирал из Волчихинского водохранилища, что в пяти километрах от места ЧП. В общей сложности за два часа работы с вертолёта сбросили 36 тонн воды.