Племянник Путина объявил о создании своей партии

Двоюродный племянник главы государства бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», пишет «Коммерсантъ».

«Мы хотели бы содействовать власти в её позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем», — рассказал предприниматель.

Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму. По словам Романа Путина, партия собирается «вносить конкретные, рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу».

Также он заявил, что поддерживает «обнуление» президентских сроков.

«Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?» — сказал племянник Путина.

Роман Путин работал в ФСБ, после этого занимал должность советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.