«Писали, что я под дозой». 23-летний житель Нижнего Тагила рассказал, зачем продаёт чипсинку Lay's за 50 тысяч рублей 

В Нижнем Тагиле продают картофельную чипсинку Lay's за 50 тысяч рублей. Необычный лот появился две недели назад на Avito. Экспонат со вкусом «Итальянские колбаски» получился в форме сердечка, чем и заслужил свою уникальность. Объявление посмотрело уже более 900 человек. Как удалось выяснить АН «Между строк», продавцом оказался 23-летний тагильчанин Никита.

«Решил выставить это объявление на Avito только шутки ради. В последнее время мы пережили сложные события, поэтому как-то хотелось развеселить народ, ну и, разумеется, самого себя», — рассказал АН «Между строк» молодой человек.

Цену он установил по примеру аналогичных объявлений из других городов. После публикации ему стали поступать отклики, в основном позитивные, но нашлись и недовольные.

«Писали, что я якобы тронулся умом, что мне нужно проспаться, что я под дозой», — говорит продавец.

По словам Никиты, он и предположить не мог, что его полушуточное объявление вызовет такое внимание. Сейчас чипсинка вложена в канцелярский файл для сохранности и ждёт покупателя. Никита не теряет надежды, что новый хозяин кулинарного шедевра всё же найдётся.