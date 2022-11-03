Пинаев хочет построить на Тагильском пруду ещё один мост

Власти Нижнего Тагила решили соединить две части набережной городского пруда при помощи понтонного перехода, сообщает ИА «Все новости». За инженерные изыскания мэрия готова заплатить почти 1,4 млн рублей, а подрядчика планируют выбрать в середине ноября.

Все работы должны быть проведены до конца 2022 года.

Соединить обе «Тагильские лагуны» понтонным переходом предложил Евгений Куйвашев во время своего визита в Нижний Тагил 15 июля. По мнению губернатора, новая переправа сможет сделать город более привлекательным для туристов. Владислав Пинаев предложение губернатора поддержал. Сооружение протянется от клуба моржей за отелем Demidov Plaza до набережной за ГДДЮТ.

Строительство плавучего моста запланировано на 2024 год. Переправа протянется вдоль береговой линии, её длина будет составлять 820 метров, ширина — 3 метра. На мосту планируется спроектировать шесть смотровых площадок, на берег можно будет выйти в пяти точках. Возвести переход планируется на 10-метровых буронабивных сваях, способных выдержать нагрузку до 25 тонн. Крепление сооружения будет проходить при помощи якорей и цепей через каждые 6 метров.

Для начала необходимо провести обследование дна Тагильского пруда, оценить загрязнение воды, уровень подземных вод, изучить флору и фауну береговой линии. По результатам исследований в 2023 году будет создан проект строительства, который должен получить одобрение госэкспертизы. Предварительная стоимость моста — 120 млн рублей, но окончательная сумма станет известна лишь после согласования проекта.